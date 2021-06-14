Саммит НАТО-2021: что будут обсуждать и на что рассчитывает Украина

14 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО-2021, в котором впервые примет участие президент США Джо Байден. Рабочая сессия саммита должна начаться в 14.30 по киевскому времени, и продлится примерно до 16.00.

Поэтому саммит станет рекордно коротким за почти 20 лет. Все, что нужно знать о встрече — читайте на Фактах ICTV.

Что планируют обсудить

Одной из главных тем для обсуждения будет пересмотр стратегии Альянса на ближайшие 10 лет, поскольку предыдущий документ был принят еще в 2010 году.

Ожидается, что на саммите страны-участницы поручат генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу организовать этот процесс, чтобы принять документ во время следующей встречи в 2022 году. Он убежден, что стратегия НАТО-2030 должна стать ответом на новые глобальные вызовы в сфере политики безопасности.

Также, по словам генсека, 14 июня обсудят противодействие агрессивному поведению России и Китая, новые формы международного терроризма, рост числа кибератак и увеличение списка стран, обладающих ядерным оружием.

Кроме того, лидеры стран НАТО хотят:

поддержать идею увеличения военных расходов для защиты мира;

утвердить новую политику кибернетической и космической обороны Альянса;

объявить об открытии центра новых технологий НАТО для развития технологического сотрудничества между странами-участницами.

Сотрудничество с Украиной и Грузией

Украину и Грузию не пригласили на саммит НАТО в июне. Генсек Йенс Столтенберг это объяснил тем, что формат встречи не предусматривает участия стран-партнеров из-за того, что она будет очень короткой и продлится только один день.

Но он заверил, что страны — участницы саммита все же обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией:

— Украина и Грузия — два очень ценных партнера, мы предоставляем им практическую и политическую поддержку. Важно укреплять наши отношения. И мы подтвердим на саммите приверженность укреплению этого ценного партнерства, — отметил он.

Чего ожидает Украина от саммита

Украина рассчитывала, что во время июньского саммита НАТО рассмотрит вопрос о предоставлении нам Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Но заместитель генсека Мирча Джоанэ заявил, что среди членов НАТО нет согласия о предоставлении Украине ПДЧ. Однако он заверил, что в итоговом заявлении саммита лидеры подтвердят перспективу членства в Североатлантическом альянсе для Украины и Грузии.

Кроме того, по его словам, политика открытых дверей НАТО все еще остается неизменной и актуальной.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина хочет получить План действий по членству в НАТО уже в декабре 2021 года. Она отметила, что пока для этого нет перспектив. Но многие союзники борются за ясность для Украины относительно членства в Альянсе.

Накануне саммита президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он надеется, что 14 июня страны — члены Альянса предметно рассмотрят вопрос российской агрессии и действенные шаги для ее сдерживания.

Также глава государства отметил важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики открытых дверей.

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Кроме того, Владимир Зеленский надеется, что Альянс сдержит обещание, данное на саммите в Бухаресте в 2008 году — о том, что Украина получит План действий по членству в НАТО. Поэтому он призвал немедленно решить этот вопрос:

— Если нам будут рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в качестве члена, то не стоит смотреть в бинокль и обсуждать какое-то далекое будущее. Этот вопрос (вступления в НАТО, — Ред.) должен быть решен немедленно. Сейчас нам грозит опасность, поставлена ​​на карту наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь.

Какой статус имеет Украина сегодня

С июня 2020 года Украина является партнером НАТО с расширенными возможностями. Этот статус предполагает более глубокое взаимодействие с силами Альянса. К ним относятся:

регулярные политические консультации по вопросам безопасности, в частности на уровне министров;

расширенный доступ к программам взаимодействия и учений;

обмен информацией и полученным опытом;

близкое взаимодействие во время кризисов и подготовки операций.

Но статус партнера НАТО с расширенными возможностями не влияет на возможное членство Украины в Альянсе. Он только направлен на усиление сотрудничества стран-участниц НАТО с Украиной.