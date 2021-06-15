Израиль открывает границы для туристов из Украины: что нужно знать

Правительство Израиль приняло решение открыть границы для граждан Украины.

Украинцам необходимо будет заранее подать заявку в дипучреждение по месту жительства, либо в израильское Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

При этом гражданам Украины необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, а затем пройти дополнительную диагностику в Израиле.

В случае предварительной онлайн-регистрации за эту процедуру придется заплатить 80 шекелей (около 665 грн), а в случае регистрации в аэропорте – 100 шекелей (830 грн).

— Это требование распространяется и на украинцев, имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса, либо документ о выздоровлении от Covid-19, — сказано в сообщении посольства Украины в Израиле.

Кроме того, необходим действующий страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания коронавирусом. Также не более чем за 24 часа до рейса требуется заполнить декларацию лица, которое въезжает в Израиль.

В документе необходимо предоставить свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле. При этом прохождение карантина является обязательным для всех прибывающих.

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При этом граждане, которые покинут Израиль до окончания периода самоизоляции нарушат местное законодательство и въезд в страну им будет запрещен.

Послабление карантина в Израиле

Со вторника, 15 июня, в Израиле утратило силу постановление правительства относительно обязательного ношения масок в помещениях.

Соответствующее распоряжение подписал новый министр здравоохранения Хези Леви.

При этом его предшественник Юлий Эдельштейн, еще в начале июня выразил мнение, что не ожидает роста заболеваемости в случае отмены обязательного масочного режима с 15 июня.