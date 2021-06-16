Израиль вновь обстрелял сектор Газа в ответ на атаку ХАМАС

Впервые после перемирия Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. В частности, Военно-воздушные силы атаковали военные комплексы ХАМАС.

Так, атака стала ответом на пуски с палестинской территории воздушных шаров с взрывчаткой в ​​сторону израильских населенных пунктов.

В частности, авиаудары нанесли комплексам, которые служили лагерями и местами встреч боевиков-террористов из бригад Хан-Юнис и сектора Газа.

— Армия обороны Израиля готова к любому сценарию, включая восстановление боевых действий, в ответ на продолжающиеся террористические действия из сектора Газа, — отметили израильские военные.

По словам военных, удары с палестинской стороны привели к 20 пожаров на открытых полях, расположенных вблизи границы с сектором Газа.

Прекращение огня на Ближнем Востоке

В мае Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль принял предложение Египта после ночного заседания его кабинета безопасности. ХАМАС последовал его примеру.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 21 мая.

Источник: Армия Израиля