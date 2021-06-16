В Италии СМИ показали видео, на котором есть кадры момента аварии на канатной дороге Стреза-Мотароне в мае, в результате которой погибли 14 человек. Видео разместил на своей странице в Twitter телеканал Tg3.

Видеозапись велась камерой видеонаблюдения на верхней станции канатной дороги. Правоохранители привлекли его к материалам расследования соответствующего дела.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell’inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

На видео видно, что кабина, прежде чем сорваться, почти прибыла к конечной точке. Однако тогда же оборвался один из тросов и она стремительно начала двигаться в обратном направлении.

Момента окончательного обрыва и падения кабины на видеозаписи нет.

23 мая произошел обрыв кабеля канатной дороги, которая соединяет городок Стреза с горой Монтероне. Трагедия произошла лишь в 100 метрах от вершины горы, высота которой — около полутора тысяч метров.

Из 15 пассажиров, тринадцать человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок.

Единственный, кому удалось выжить, это 5-летний мальчик. Ребенка выписали из реанимации 1 июня. В аварии погибла почти вся его семья.