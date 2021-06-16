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Марія Степанюк |

Послы ЕС утвердили еще один пакет санкций против Беларуси — СМИ

Прапори ЄС

Послы стран Евросоюза приняли решение о введении пакета санкций против лиц и организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в конце мая.

Корреспондент издания Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter отметил, что санкции утвердили по отношению к 78 лицам и семи организациям.

— Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и семи организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая, — написал журналист.

Ожидается, что решение опубликуют 21 июня в Официальном журнале ЕС 21 июня. Именно тогда оно и вступит в силу.

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ЕС запретил летать белорусским самолетам

Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Решение вступило в силу в ночь с 4 на 5 июня 2021 года.

Также послы Европейского Союза поддержали запрет на посадку самолетов авиаперевозчиков из Беларуси в аэропортах ЕС.

Фото: Depositphotos

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