Послы стран Евросоюза приняли решение о введении пакета санкций против лиц и организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в конце мая.

Корреспондент издания Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter отметил, что санкции утвердили по отношению к 78 лицам и семи организациям.

— Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и семи организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая, — написал журналист.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Ожидается, что решение опубликуют 21 июня в Официальном журнале ЕС 21 июня. Именно тогда оно и вступит в силу.

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ЕС запретил летать белорусским самолетам

Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Решение вступило в силу в ночь с 4 на 5 июня 2021 года.

Также послы Европейского Союза поддержали запрет на посадку самолетов авиаперевозчиков из Беларуси в аэропортах ЕС.