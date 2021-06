Послы стран Евросоюза приняли решение о введении пакета санкций против лиц и организаций, которые причастны к принудительной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в конце мая.

Корреспондент издания Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter отметил, что санкции утвердили по отношению к 78 лицам и семи организациям.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021