В Перу на президентских выборах победил школьный учитель, который набрал 50,1% голосов и опередил свою соперницу Кейко Фухимори на 0,25%.

Педро Кастильо работал учителем начальной школы и не имеет никакого опыта в большой политике, голоса электората он завоевал тем, что пообещал переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Дочь экс-президента и представитель партии Народная сила Кейко Фухимори набрала 49,9% голосов, а отрыв между кандитатами составил около 44 тыс. голосов.

Однако итоги голосования еще не утверждены, поскольку власть должна рассмотреть жалобы с обеих сторон о нарушении процедуры голосования.

Выборы в Сирии

Месяц назад в Сирии завершились выборы президента, по результатам которых победил Башар Асад с рекордным отрывом.

За него проголосовали 95,1% избирателей, следующий кандидат в рейтинге набрал лишь 3,3% голосов.

Источник: El Comercio