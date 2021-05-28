Башар Асад переміг на президентських виборах у Сирії, набравши понад 95,1% голосів. Про це повідомив спікер парламенту Хамуда Саббах.
За його словами, за чинного президента проголосували 13 540 360 виборців.
Махмуд Марі зміг набрати 470 276 голосів (3,3%), а Абдулла Салом Абдулла – 213 968 (1,5%).
Загалом у президентських виборах взяли участь 14,239 млн громадян із 18,107 млн. Явка становила 78%.
Башар Асад обіймає пост президента із 2000 року.
Заклик не визнавати президентські вибори в Сирії 26 травня виголосили міністри закордонних справ Великої Британії, США, Німеччини, Франції та Італії.
Запуск ракет із Сирії в бік Ізраїлю
14 травня із Сирії в бік Ізраїлю запустили три ракети. Повідомлення про обстріл оприлюднив ЦАХАЛ.
Одна з ракет впала на території Сирії
Ракети запустили після загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, який розпочався 10 травня.
Джерело: Sana
Фото: Sana