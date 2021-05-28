Башар Асад переміг на президентських виборах у Сирії, набравши понад 95,1% голосів. Про це повідомив спікер парламенту Хамуда Саббах.

За його словами, за чинного президента проголосували 13 540 360 виборців.

Махмуд Марі зміг набрати 470 276 голосів (3,3%), а Абдулла Салом Абдулла – 213 968 (1,5%).

Загалом у президентських виборах взяли участь 14,239 млн громадян із 18,107 млн. Явка становила 78%.

Башар Асад обіймає пост президента із 2000 року.

Заклик не визнавати президентські вибори в Сирії 26 травня виголосили міністри закордонних справ Великої Британії, США, Німеччини, Франції та Італії.

Запуск ракет із Сирії в бік Ізраїлю

14 травня із Сирії в бік Ізраїлю запустили три ракети. Повідомлення про обстріл оприлюднив ЦАХАЛ.

Одна з ракет впала на території Сирії

Ракети запустили після загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, який розпочався 10 травня.

Джерело: Sana

Фото: Sana