Когда Турция восстановит дипломатические отношения с Арменией: Эрдоган назвал условие

Налаживание дружественных международных отношений между Турцией и Арменией напрямую зависит от того, как изменится отношение официального Еревана к Азербайджану после завершения войны за Нагорный Карабах.

Об этом заявил лидер Турции Реджеп Эрдоган.

— В процессе решения проблем Азербайджана и Армении мы (Турция — Ред.) тоже будем делать соответствующие шаги. Армения только выиграет после открытия турецких границ, — намекнул Эрдоган.

Тем не менее, еще одним критическим вопросом в отношениях Армении и Турции остается геноцид армян 1915 года в Османской империи.

Отметим, что по состоянию на 2021 год какие-либо дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют. Граница для граждан Армении и Турции была закрыта еще в 1993 году.

Еще в начале конфликта армяно-азербайджанского конфликта за Карабах Турция выступила в поддержку Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе

История конфликта в Карабахе началась в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Власти республики не согласилась с таким решением, что спровоцировало начало боевых действий.

В течение 1992-1994 годов армянской армии, вставшей на защиту своих исторических земель, удалось выиграть войну и вернуть Лачинский коридор — территорию, объединяющих Армению с Карабахом.

После 1994 года Азербайджан полностью потерял контроль над Нагорным Карабахом. Активная фаза конфликта завершилась, но противоречия никуда не исчезли.

Эскалация боевых действий в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий, а в Карабахе от артиллерийских обстрелов страдали мирные населенные пункты.

Война продолжалась шесть недель и закончилась поражением Армении. Согласно договору, страна должна передать территорию Нагорного Карабаха Азербайджана и признать ее азербайджанской.

Источник: ABC.az