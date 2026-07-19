Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что массированный российский удар в ночь на 19 июля в очередной раз показал необходимость продолжать поддержку Украины и укреплять обороноспособность Польши.

Косиняк-Камыш об атаке на Украину 19 июля

В соцсети X глава польского Минобороны назвал атаку баллистическими ракетами самой мощной с начала полномасштабного вторжения. По его словам, эти обстрелы также свидетельствуют о подготовке России к дальнейшей мобилизации.

— Россия осуществила самую мощную атаку баллистическими и крылатыми ракетами по Украине с начала вторжения и объявляет о подготовке к масштабной военной мобилизации, — написал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что на фоне таких действий Москвы призывы сократить помощь Украине или замедлить модернизацию польской армии оторваны от реальности.

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Кроме того, министр заверил, что его ведомство делает все возможное, чтобы российские ракеты никогда не достигли территории Польши.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив 125 беспилотников и 41 ракету воздушного и наземного базирования различных типов.

Главной целью атаки стал Киев. Падение обломков и вызванные ими пожары зафиксировали в Деснянском, Днепровском, Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах столицы. Известно по меньшей мере об одном погибшем человеке.

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