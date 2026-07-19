Основатель Tesla и xAI Илон Маск, неоднократно делавший прогнозы развития искусственного интеллекта, предположил, что традиционное программирование может потерять актуальность уже до конца этого года.

Илон Маск прогнозирует конец профессии программиста из-за ИИ

На протяжении многих лет профессию программиста считали одной из самых перспективных. Однако появление таких ИИ-инструментов, как Claude Code от Anthropic и Codex от OpenAI, существенно изменило работу разработчиков. Эти системы способны не только дополнять код, но и анализировать архитектуру программного обеспечения, запускать тесты и самостоятельно вводить исправления.

На одной из конференций Маск заявил, что вскоре людям может не понадобиться писать код. По его словам, искусственный интеллект сможет сразу создавать готовые бинарные файлы, причем делать это эффективнее традиционных компиляторов.

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— Вероятно, уже к концу этого года все дойдет до того, что о кодировке не придется даже думать. ИИ будет просто создавать бинарный файл напрямую, — высказал мнение Маск.

Он объяснил, что пользователю достаточно описать желаемый результат, после чего система самостоятельно сгенерирует оптимизированный файл. В таком случае написание программного кода станет только промежуточным этапом, который может полностью исчезнуть.

Изменения на рынке труда уже заметны. Компании все чаще используют ИИ-инструменты, поэтому спрос на специалистов начального уровня сокращается. Согласно отчету Revelio Labs и Всемирному экономическому форуму количество таких вакансий уменьшилось на 35%. Одними из наиболее пострадавших стали должности в области программирования и разработки программного обеспечения.

Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амодей прогнозировал, что искусственный интеллект может ликвидировать до половины начальных офисных должностей и повлиять на рост безработицы до 10–20%.

Амодей неоднократно выражал беспокойство из-за влияния ИИ на занятость и призывал замедлить развитие технологии. В то же время, в последнее время его позиция стала менее категоричной. На фоне подготовки Anthropic к возможному выходу на фондовый рынок он заявил, что искусственный интеллект может не только вытеснять работников, но и расширять объем выполняемых людьми задач.

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