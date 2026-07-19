В работе онлайн-сервиса ChatGPT произошел сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с его работой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

У ChatGPT возник масштабный сбой: подробности

Популярный чат-бот ChatGPT работает с перебоями. Пользователи из разных уголков мира заявляют о масштабных технических проблемах.

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Пока неизвестно, какая причина масштабного сбоя в работе онлайн-сервиса.

Следует отметить, что утром 19 июля масштабный сбой произошел в работе Instagram, Facebook, Х и других социальных сетей.

Тогда пользователи разных стран жаловались на проблемы с доступом и перебои в работе компьютерных (десктопных) версий.

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