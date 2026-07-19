Юлия Захарченко, редактор ленты
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Масштабный сбой в ChatGPT: что известно
Главное
- Популярный чат-бот ChatGPT подвергся масштабному сбою, из-за которого пользователи из разных стран мира массово жалуются на проблемы с доступом.
- По данным платформы Downdetector, точная причина технических неполадок в работе искусственного интеллекта пока остается неизвестной.
В работе онлайн-сервиса ChatGPT произошел сбой. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с его работой.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
У ChatGPT возник масштабный сбой: подробности
Популярный чат-бот ChatGPT работает с перебоями. Пользователи из разных уголков мира заявляют о масштабных технических проблемах.
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Пока неизвестно, какая причина масштабного сбоя в работе онлайн-сервиса.
Следует отметить, что утром 19 июля масштабный сбой произошел в работе Instagram, Facebook, Х и других социальных сетей.
Тогда пользователи разных стран жаловались на проблемы с доступом и перебои в работе компьютерных (десктопных) версий.
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