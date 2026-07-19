Чемпионат мира по футболу 2026 года начался 11 июня с матча открытия в Мехико (Мексика) и завершится 19 июля в Нью-Джерси (США).

Впервые за почти 100-летнюю историю турнира его совместно принимают три страны — Мексика, Канада и США.

ЧМ-2026 по футболу является крупнейшим за всю историю, ведь в нем принимают участие 48 стран. Жеребьевка распределила команды на 12 групп по четыре сборные в каждой.

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Две лучшие команды из каждой группы автоматически вышли в следующий этап. Также в раунд плей-офф вышли восемь лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Учитывая расширенный формат турнира и большое количество матчей, болельщикам стоит заранее изучить расписание матчей ЧМ-2026, чтобы не пропустить ни одной важной игры.

Факты ICTV предлагают расписание матчей чемпионата мира по футболу-2026.

ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей

Финал ЧМ-2026

Стадион Мет-Лайф Стэдиум. Ист-Ратерфорд (США)

19 июля

22:00. Испания – Аргентина;

Матч за третье место

19 июля

00:00. Франция – Англия – 4:6;

ЧМ-2026: 1/2 финала

14 июля

22:00. Франция – Испания – 0:2;

15 июля

22:00. Англия – Аргентина – 1:2;

ЧМ-2026: 1/4 финала

9 июля

23:00. Франция – Марокко – 2:0;

10 июля

22:00. Испания – Бельгия – 2:1;

12 июля

00:00. Норвегия – Англия – 1:2;

– 1:2; 04:00. Аргентина – Швейцарія – 3:1;

ЧМ-2026: 1/8 финала

4 июля

20:00. Канада – Марокко – 0:3;

5 июля

00:00. Парагвай – Франция – 0:1;

– 0:1; 23:00. Бразилия – Норвегия – 1:2;

6 июля

03:00. Мексика – Англия – 2:3;

– 2:3; 22:00. Португалия – Испания – 0:1;

7 июля

03:00. США – Бельгия – 1:4;

– 1:4; 19:00. Аргентина – Египет – 3:2;

– Египет – 3:2; 23:00. Швейцария – Колумбия – 0:0 (пен. 4:3);

ЧМ-2026: 1/16 финала

28 июня

22:00. Южная Африка – Канада – 0:1;

29 июня

20:00. Бразилия – Япония – 2:1;

– Япония – 2:1; 22:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4);

30 июня

04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3);

– 1:1 (пен. 2:3); 20:00. Кот-д’Ивуар – Норвегия – 1:2;

1 июля

00:00. Франция – Швеция – 3:0;

– Швеция – 3:0; 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0;

– Эквадор – 2:0; 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1;

– ДР Конго – 2:1; 23:00. Бельгия – Сенегал – 3:2;

2 июля

03:00. США – Босния и Герцеговина – 2:0;

– Босния и Герцеговина – 2:0; 22:00. Испания – Австрия – 3:0;

3 июля

02:00. Португалия – Хорватия – 2:1;

– Хорватия – 2:1; 06:00. Швейцария – Алжир – 2:0;

– Алжир – 2:0; 21:00. Австралия – Египет – 1:1;

4 июля.

01:00. Аргентина – Кабо-Верде – 3:2;

– Кабо-Верде – 3:2; 04:30. Колумбия – Гана – 1:0.

Групповой этап

11 июня

Группа А. 22:00. Мексика – ЮАР – 2:0;

12 июня

Группа А. 05:00. Республика Корея – Чехия – 2:1;

– Чехия – 2:1; Группа B. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина – 1:1;

13 июня

Группа D. 04:00. США – Парагвай – 4:1;

– Парагвай – 4:1; Группа B. 22:00. Катар – Швейцария – 1:1;

14 июня

Группа C. 01:00. Бразилия — Марокко – 1:1;

Группа C. 04:00. Гаити — Шотландия – 0:1;

– 0:1; Группа D. 07:00. Австралия — Турция – 2:0;

— Турция – 2:0; Группа E. 20:00. Германия — Кюрасао – 7:1;

— Кюрасао – 7:1; Группа F. 23:00. Нидерланды — Япония – 2:2;

15 июня

Группа E. 02:00. Кот-д’Ивуар — Эквадор – 1:0;

— Эквадор – 1:0; Группа F. 05:00. Швеция — Тунис – 5:1;

— Тунис – 5:1; Группа H. 19:00. Испания — Кабо-Верде – 0:0;

Группа G. 22:00. Бельгия — Египет – 1:1;

16 июня

Группа H. 01:00. Саудовская Аравия — Уругвай – 1:1;

Группа G. 04:00. Иран — Новая Зеландия – 2:2;

Группа I. 22:00. Франция — Сенегал – 3:1;

17 июня

Группа I. 01:00. Ирак — Норвегия – 1:4;

– 1:4; Группа J. 04:00. Аргентина — Алжир – 3:0;

— Алжир – 3:0; Группа J. 07:00. Австрия — Иордания – 3:1;

— Иордания – 3:1; Группа K. 20:00. Португалия — ДР Конго – 1:1;

Группа L. 23:00. Англия — Хорватия – 4:2;

18 июня

Группа L. 02:00. Гана — Панама – 1:0;

— Панама – 1:0; Группа K. 05:00. Узбекистан — Колумбия – 1:3;

– 1:3; Группа А. 19:00. Чехия — ЮАР – 1:1;

Группа B. 22:00. Швейцария — Босния и Герцеговина – 4:1;

19 июня

Группа B. 01:00. Канада — Катар – 6:0;

— Катар – 6:0; Группа А. 04:00. Мексика — Республика Корея – 1:0;

— Республика Корея – 1:0; Группа D. 22:00. США — Австралия – 2:0;

20 июня

Группа C. 01:00. Шотландия — Марокко — 0:1;

— 0:1; Группа C. 03:30. Бразилия — Гаити — 3:0;

— Гаити — 3:0; Группа D. 06:00. Турция — Парагвай — 0:1;

— 0:1; Группа F. 20:00. Нидерланды — Швеция — 5:1;

— Швеция — 5:1; Группа E. 23:00. Германия — Кот-д’Ивуар — 2:1;

21 июня

Группа E. 03:00. Эквадор — Кюрасао – 0:0;

Группа F. 07:00. Тунис — Япония – 0:4;

– 0:4; Группа H. 19:00. Испания — Саудовская Аравия – 4:0;

— Саудовская Аравия – 4:0; Группа G. 22:00. Бельгия — Иран – 0:0;

22 июня

Группа H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде – 2:2;

Группа G. 04:00. Новая Зеландия — Египет – 1:3;

– 1:3; Группа J. 20:00. Аргентина — Австрия – 2:0;

23 июня

Группа I. 00:00. Франция — Ирак – 3:0;

— Ирак – 3:0; Группа I. 03:00. Норвегия — Сенегал – 3:2;

— Сенегал – 3:2; Группа J. 06:00. Иордания — Алжир – 1:2;

– 1:2; Группа K. 20:00. Португалия — Узбекистан – 5:0;

Группа L. 23:00. Англия — Гана – 0:0;

24 июня

Группа L. 02:00. Панама — Хорватия – 0:1;

– 0:1; Группа K. 05:00. Колумбия — ДР Конго – 1:0;

— ДР Конго – 1:0; Группа B. 22:00. Швейцария — Канада – 2:1;

— Канада – 2:1; Группа B. 22:00. Босния и Герцеговина — Катар – 3:1;

25 июня

Группа C. 01:00. Марокко — Гаити – 4:2;

— Гаити – 4:2; Группа C. 01:00. Шотландия — Бразилия – 0:3;

– 0:3; Группа А. 04:00. ЮАР — Республика Корея – 1:0;

— Республика Корея – 1:0; Группа А. 04:00. Чехия — Мексика – 0:3;

– 0:3; Группа E. 23:00. Кюрасао — Кот-д’Ивуар – 0:2;

– 0:2; Группа E. 23:00. Эквадор — Германия – 2:1;

26 июня

Группа F. 02:00. Тунис — Нидерланды – 1:3;

– 1:3; Группа F. 02:00. Япония — Швеция – 1:1;

Группа D. 05:00. Турция — США – 3:2;

— США – 3:2; Группа D. 05:00. Парагвай — Австралия – 0:0;

Группа I. 22:00. Норвегия — Франция – 1:4;

– 1:4; Группа I. 22:00. Сенегал — Ирак – 5:0;

27 июня

Группа H. 03:00. Кабо-Верде — Саудовская Аравия – 0:0;

Группа H. 03:00. Уругвай — Испания – 0:1;

– 0:1; Группа G. 06:00. Новая Зеландия — Бельгия – 1:5;

– 1:5; Группа G. 06:00. Египет — Иран – 1:1;

28 июня

Группа L. 00:00. Панама — Англия – 0:2;

– 0:2; Группа L. 00:00. Хорватия — Гана – 2:1;

— Гана – 2:1; Группа K. 02:30. Колумбия — Португалия – 0:0;

Группа K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан – 3:1;

— Узбекистан – 3:1; Группа J. 05:00. Алжир — Австрия – 3:3;

Группа J. 05:00. Иордания — Аргентина – 1:3.

Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории турнира: команды проведут 104 матча в течение 39 дней.

По продолжительности и количеству матчей он превзойдет предыдущий чемпионат мира в Катаре, где за 28 дней было сыграно 64 матча.

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