Путин верит в войну из-за баллистики, Украине немедленно нужна ПВО — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Путин продолжает верить в войну благодаря баллистическому вооружению, которое оккупанты использовали во время сегодняшнего массированного удара по Киеву и области.
- Президент призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО и анонсировал ключевые разговоры для определения дальнейшей стратегии Украины.
Российский диктатор Владимир Путин продолжает верить в полномасштабную войну против Украины благодаря баллистическому вооружению. Россия делает ставку именно на баллистику.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 июля.
Зеленский об ударах по Украине баллистикой РФ
– Сейчас продолжаются работы в Киеве в местах после российских ударов. Было много баллистики. Один из самых масштабных ударов сегодня именно баллистика. Киев и область являлись ключевой мишенью для россиян. Они готовили эту атаку несколько суток и накапливали ракеты, – заявил он.
Конечно, опасность остается и сейчас – это нужно учитывать, предупредил президент.
По его словам, Россия делает ставку именно на баллистику, поэтому благодаря ей Путин продолжает верить в свою войну.
Президент рассказал, что силам противовоздушной обороны и всем защитникам неба сегодня удалось сбить 18 ракет, а также обезвредить более 100 беспилотников.
По мнению Зеленского, очень важно, чтобы партнеры понимали, что происходит и что ракеты ПВО нужны нам для защиты жизни буквально каждый день.
Он рассчитывает на то, что Министерство иностранных дел Украины и другие должностные лица по всей линии будут оперативно говорить с партнерами относительно тех пакетов, о которых уже договаривались.
– Важно все ускорить и от европейских партнеров, и от США. Результат нужен каждый день. Удар на сегодня повредил более сотни объектов в Киеве и области. Были сегодня удары также по Харькову, Сумщине, Донбассу, Херсону. Я благодарен каждому, кто реально помогает людям и спасает жизнь, – сказал Зеленский.
Зеленский анонсировал ключевые разговоры
По словам президента, сегодня он продолжил разговаривать с опытными украинскими военными. Среди них – Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол, которых хорошо знают в армии.
Как отметил президент, это были доклады по ситуации на направлениях и вообще в войне.
По его мнению, важно оценить дальнейшую стратегию и украинские активные действия, чтобы заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью.
– Это имеет разные составляющие. Хочу услышать, как видят командиры и командующие в Силах обороны и безопасности Украины. Завтра – у меня ключевые разговоры. Украина должна достигать своих целей и это будет, – утверждает Зеленский.
Кроме того, Украина продолжает выполнять план дальнобойных санкций против России за войну.
Как отметил Зеленский, нефтяная отрасль, поставки для оккупационного контингента, украинские мидстрайки и дальнобойные удары – это ответ на то, что Россия делает и как мыслит против Украины.
По его мнению, нельзя ничего не замечать, когда твоя страна убивает соседнюю страну. Он считает, что нужно влиять и давить на Москву, чтобы добиться мира. Украинская сторона работает именно так, резюмировал Зеленский.