Российский диктатор Владимир Путин продолжает верить в полномасштабную войну против Украины благодаря баллистическому вооружению. Россия делает ставку именно на баллистику.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 июля.

Зеленский об ударах по Украине баллистикой РФ

– Сейчас продолжаются работы в Киеве в местах после российских ударов. Было много баллистики. Один из самых масштабных ударов сегодня именно баллистика. Киев и область являлись ключевой мишенью для россиян. Они готовили эту атаку несколько суток и накапливали ракеты, – заявил он.

Конечно, опасность остается и сейчас – это нужно учитывать, предупредил президент.

Сейчас смотрят

По его словам, Россия делает ставку именно на баллистику, поэтому благодаря ей Путин продолжает верить в свою войну.

Президент рассказал, что силам противовоздушной обороны и всем защитникам неба сегодня удалось сбить 18 ракет, а также обезвредить более 100 беспилотников.

По мнению Зеленского, очень важно, чтобы партнеры понимали, что происходит и что ракеты ПВО нужны нам для защиты жизни буквально каждый день.

Он рассчитывает на то, что Министерство иностранных дел Украины и другие должностные лица по всей линии будут оперативно говорить с партнерами относительно тех пакетов, о которых уже договаривались.

– Важно все ускорить и от европейских партнеров, и от США. Результат нужен каждый день. Удар на сегодня повредил более сотни объектов в Киеве и области. Были сегодня удары также по Харькову, Сумщине, Донбассу, Херсону. Я благодарен каждому, кто реально помогает людям и спасает жизнь, – сказал Зеленский.

Зеленский анонсировал ключевые разговоры

По словам президента, сегодня он продолжил разговаривать с опытными украинскими военными. Среди них – Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк, Олег Апостол, которых хорошо знают в армии.

Как отметил президент, это были доклады по ситуации на направлениях и вообще в войне.

По его мнению, важно оценить дальнейшую стратегию и украинские активные действия, чтобы заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью.

– Это имеет разные составляющие. Хочу услышать, как видят командиры и командующие в Силах обороны и безопасности Украины. Завтра – у меня ключевые разговоры. Украина должна достигать своих целей и это будет, – утверждает Зеленский.

Кроме того, Украина продолжает выполнять план дальнобойных санкций против России за войну.

Как отметил Зеленский, нефтяная отрасль, поставки для оккупационного контингента, украинские мидстрайки и дальнобойные удары – это ответ на то, что Россия делает и как мыслит против Украины.

По его мнению, нельзя ничего не замечать, когда твоя страна убивает соседнюю страну. Он считает, что нужно влиять и давить на Москву, чтобы добиться мира. Украинская сторона работает именно так, резюмировал Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.