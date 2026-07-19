РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье: есть погибшие, под завалами женщина и ребенок
- Россия нанесла удар по Запорожью, в результате чего было значительно повреждено пятиэтажное здание.
- Известно, что погиб человек, также есть пострадавшие.
- Под завалами многоэтажки два человека - женщина и ребенок.
В Запорожье раздались взрывы — там поврежден пятиэтажный дом, есть пострадавшие и погибшие.
Взрывы в Запорожье 19 июля: что известно
Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами.
— Российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома, повредили окна и балконы в девятиэтажке, — сообщил он в Telegram.
Предварительно известно о 10 раненых. Парамедики оказывают помощь им помощь.
Также есть двое погибших.
— К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье, — говорится в сообщении.
Под завалами многоэтажки два человека — женщина и ребенок.
Есть разрушения в приватном секторе, горит терминал логистического оператора.
Напомним, что в субботу, 18 июля, российские оккупанты совершили атаку на Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара были зафиксированы значительные разрушения, также были ранены люди.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Иван Федоров