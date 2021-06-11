Власти Литвы строят палаточный городок для беженцев из Беларуси

Правительство Литвы построит в Пабраде первый палаточный городок для нелегальных мигрантов из Беларуси.

Такое решение было принято, поскольку число белорусов, нелегально пересекающих границу, за последнее время выросло вдвое.

В местном Центре регистрации иностранцев, где размещают людей, которые подали прошение на убежище и ожидают по нему решения, места уже закончились.

При этом поток беженцев, который и так вырос после разгона митингов против фальсификации выборов президента Беларуси, в последнее время увеличился еще сильнее, после закрытия авиасообщения со страной.

Сложность в легальном пересечении границы также возникает из-за карантинных ограничений.

Возвращение Тихановской в Беларусь

На прошлой неделе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объяснила, почему не возвращается на родину, чтобы возглавить протестное движение.

По словам Тихановской, пересечение ею границы Беларуси стало бы последним, что она сделала для революции в стране, поскольку моментально была бы задержана и отправлена в тюрьму.

При этом лидер оппозиции подчеркнула, что делает все возможное, чтобы ситуация в Беларуси не сходила с международной повестки дня.

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