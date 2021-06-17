В Берлине в результате столкновений между полицией и жителями сквота на улице Ригерштрасе пострадали 60 полицейских. В момент, когда правоохранители пытались осуществить проверку здания, их забросали камнями.
Несколько лет назад дом на Риґерштрасе 94 самовольно заняли леворадикальные активисты.
ACHTUNG: BFE Einheit mit schwerem Gerät und Rammen dringen jetzt in die #Rigaer94 vor! Sieht nach Stürmung aus. #b1606 pic.twitter.com/hhf5G8Njis
— stadtrand aktion (@stadtrandaktion) June 16, 2021
Полиция при участии собственника помещения должна была провести проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Для этого запретили парковку на некоторых участках в этом квартале, а также собрания. В этот район пропускали только жителей тамошних домов.
Однако люди, которые самовольно заняли здание, возвели баррикады, а некоторые подожгли. Активистов было более двухсот человек, которые заявляли, что “защищают автономную зону”.
Правоохранителям пришлось применили водометы и спецтехнику для разбрасывания баррикад.
В результате инцидента травмы получили около 60 правоохранителей. Их забросали камнями.
— Около 60 правоохранителей получили ранения, в основном из-за того, что люди бросали в них камни и бутылки, — рассказала пресс-секретарь полиции Аня Диршке.
Также Диршке добавила, что в результате инцидента удалось арестовать одного человека.
Сквоты в Берлине
Дом на Ригерштрасе 94 превратился в место встреч для леворадикальных активистов еще с 90-х годов.
В октябре прошлого года полиция разогнала подобный клуб рядом на Либигштрасе 34, известный как Liebig 34.
Ранее подобных территорий в Берлине было гораздо больше. Они возникли после падения Берлинской стены. Тогда молодежь с анархистскими идеями начала занимать заброшенные здания в восточной части Берлина.
Поскольку цены на недвижимость в этих районах значительно выросли за последние несколько лет, то владельцы зданий начали разгонять сквоттеров.
Источник: Der Tagesspiegel