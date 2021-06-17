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Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

В Берлине полицию забросали камнями при попытке проинспектировать сквот

Сутички сквотерів у Берліні з поліцією

В Берлине в результате столкновений между полицией и жителями сквота на улице Ригерштрасе пострадали 60 полицейских. В момент, когда правоохранители пытались осуществить проверку здания, их забросали камнями.

Несколько лет назад дом на Риґерштрасе 94 самовольно заняли леворадикальные активисты.

Полиция при участии собственника помещения должна была провести проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Для этого запретили парковку на некоторых участках в этом квартале, а также собрания. В этот район пропускали только жителей тамошних домов.

Однако люди, которые самовольно заняли здание, возвели баррикады, а некоторые подожгли. Активистов было более двухсот человек, которые заявляли, что “защищают автономную зону”.

Правоохранителям пришлось применили водометы и спецтехнику для разбрасывания баррикад.

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В результате инцидента травмы получили около 60 правоохранителей. Их забросали камнями.

— Около 60 правоохранителей получили ранения, в основном из-за того, что люди бросали в них камни и бутылки, — рассказала пресс-секретарь полиции Аня Диршке.

Также Диршке добавила, что в результате инцидента удалось арестовать одного человека.

Сквоты в Берлине

Дом на Ригерштрасе 94 превратился в место встреч для леворадикальных активистов еще с 90-х годов.

В октябре прошлого года полиция разогнала подобный клуб рядом на Либигштрасе 34, известный как Liebig 34.

Ранее подобных территорий в Берлине было гораздо больше. Они возникли после падения Берлинской стены. Тогда молодежь с анархистскими идеями начала занимать заброшенные здания в восточной части Берлина.

Поскольку цены на недвижимость в этих районах значительно выросли за последние несколько лет, то владельцы зданий начали разгонять сквоттеров.

Источник: Der Tagesspiegel

Фото: Getty Images

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