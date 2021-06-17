В Берлине в результате столкновений между полицией и жителями сквота на улице Ригерштрасе пострадали 60 полицейских. В момент, когда правоохранители пытались осуществить проверку здания, их забросали камнями.

Несколько лет назад дом на Риґерштрасе 94 самовольно заняли леворадикальные активисты.

ACHTUNG: BFE Einheit mit schwerem Gerät und Rammen dringen jetzt in die #Rigaer94 vor! Sieht nach Stürmung aus. #b1606 pic.twitter.com/hhf5G8Njis — stadtrand aktion (@stadtrandaktion) June 16, 2021

Полиция при участии собственника помещения должна была провести проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Для этого запретили парковку на некоторых участках в этом квартале, а также собрания. В этот район пропускали только жителей тамошних домов.

Однако люди, которые самовольно заняли здание, возвели баррикады, а некоторые подожгли. Активистов было более двухсот человек, которые заявляли, что “защищают автономную зону”.

Правоохранителям пришлось применили водометы и спецтехнику для разбрасывания баррикад.

В результате инцидента травмы получили около 60 правоохранителей. Их забросали камнями.

— Около 60 правоохранителей получили ранения, в основном из-за того, что люди бросали в них камни и бутылки, — рассказала пресс-секретарь полиции Аня Диршке.

Также Диршке добавила, что в результате инцидента удалось арестовать одного человека.

Сквоты в Берлине

Дом на Ригерштрасе 94 превратился в место встреч для леворадикальных активистов еще с 90-х годов.

В октябре прошлого года полиция разогнала подобный клуб рядом на Либигштрасе 34, известный как Liebig 34.

Ранее подобных территорий в Берлине было гораздо больше. Они возникли после падения Берлинской стены. Тогда молодежь с анархистскими идеями начала занимать заброшенные здания в восточной части Берлина.

Поскольку цены на недвижимость в этих районах значительно выросли за последние несколько лет, то владельцы зданий начали разгонять сквоттеров.

Источник: Der Tagesspiegel