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В Киеве, Харьковской и Черкасской областях задержали прокремлевских агитаторов, поддерживавших вооруженную агрессию, восхвалявших россиян и призывавших их обстреливать украинские города.

Об этом сообщает СБУ.

Как СБУ разоблачила пророссийских агитаторов

Отмечается, что в Харьковской области задержана местная безработная, которая в чатах соцсетей агитировала ударить баллистической ракетой Орешник по правительственному кварталу в Киеве.

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– Таким образом она предлагала рашистам ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины, – уточнили в ведомстве.

В Киеве о подозрении сообщили злоумышленнику, который публиковал одобрительные комментарии под антиукраинскими публикациями в соцсетях с помощью трех анонимных аккаунтов под разными никнеймами.

В СБУ задокументировали, что он призывал к захвату всей территории Украины, героизировал вооруженные группировки РФ и оправдывал преступления против гражданского населения нашего государства.

В то же время в Черкасской области разоблачили заместителя руководителя национального заповедника в Каневе, которая распространяла кремлевские фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте.

Она также оправдывала полномасштабную агрессию РФ против Украины и призывала поддержать вооруженные группировки рашистов.

– Инициированная Службой безопасности судебная языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов в пользу врага, – отметили в ведомстве.

Фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям:

СБУ отмечает, что злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее в Украине задержали агентов РФ, пытавшихся создать “повстанческое движение” для срыва мобилизации.

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