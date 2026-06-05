Призывали к захвату Украины и оправдывали войну: СБУ задержала троих агитаторов РФ
В Киеве, Харьковской и Черкасской областях задержали прокремлевских агитаторов, поддерживавших вооруженную агрессию, восхвалявших россиян и призывавших их обстреливать украинские города.
Об этом сообщает СБУ.
Как СБУ разоблачила пророссийских агитаторов
Отмечается, что в Харьковской области задержана местная безработная, которая в чатах соцсетей агитировала ударить баллистической ракетой Орешник по правительственному кварталу в Киеве.
– Таким образом она предлагала рашистам ликвидировать высшее военно-политическое руководство Украины, – уточнили в ведомстве.
В Киеве о подозрении сообщили злоумышленнику, который публиковал одобрительные комментарии под антиукраинскими публикациями в соцсетях с помощью трех анонимных аккаунтов под разными никнеймами.
В СБУ задокументировали, что он призывал к захвату всей территории Украины, героизировал вооруженные группировки РФ и оправдывал преступления против гражданского населения нашего государства.
В то же время в Черкасской области разоблачили заместителя руководителя национального заповедника в Каневе, которая распространяла кремлевские фейки о Силах обороны и оперативной ситуации на фронте.
Она также оправдывала полномасштабную агрессию РФ против Украины и призывала поддержать вооруженные группировки рашистов.
– Инициированная Службой безопасности судебная языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантов в пользу врага, – отметили в ведомстве.
Фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям:
- распространение материалов с призывами к захвату государственной власти, совершенные повторно (ч. 2, 3 ст. 109 УКУ);
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1, 2 ст. 110 УКУ);
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 2, 3 ст. 436-2 УК).
СБУ отмечает, что злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее в Украине задержали агентов РФ, пытавшихся создать “повстанческое движение” для срыва мобилизации.