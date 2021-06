Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Стало известно, что они коснутся банковского сектора, нефти и калийной промышленности.

Также журналист сообщил, что финализировать соглашение о секторальные санкции должны в ближайшие дни.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 18, 2021