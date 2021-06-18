Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Стало известно, что они коснутся банковского сектора, нефти и калийной промышленности.

— Стало понятно, что существует соглашение о секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси по трем сферам — калийные удобрения, банковское дело и нефть — с политическим “зеленым светом” на совете по иностранным делам в понедельник, — отметил Йозвяк.

Также журналист сообщил, что финализировать соглашение о секторальные санкции должны в ближайшие дни.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 18, 2021

Санкции ЕС против Беларуси

16 июня послы Евросоюза приняли пакет санкций против Беларуси, которые ввели из-за принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщил Рикард Йозвяк в Twitter и отметил, что они направлены на 78 человек и семь организаций, которые в частности причастны к репрессиям в Беларуси.