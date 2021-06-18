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Софія Зінов'єва |

ЕС согласовал секторальные санкции против Беларуси — на что они направлены

ЕС согласовал секторальные санкции против Беларуси — на что они направлены

Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter.

Стало известно, что они коснутся банковского сектора, нефти и калийной промышленности.

— Стало понятно, что существует соглашение о секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси по трем сферам — калийные удобрения, банковское дело и нефть — с политическим “зеленым светом” на совете по иностранным делам в понедельник, — отметил Йозвяк.

Также журналист сообщил, что финализировать соглашение о секторальные санкции должны в ближайшие дни.

Санкции ЕС против Беларуси

16 июня послы Евросоюза приняли пакет санкций против Беларуси, которые ввели из-за принудительной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщил Рикард Йозвяк в Twitter и отметил, что они направлены на 78 человек и семь организаций, которые в частности причастны к репрессиям в Беларуси.

Фото: Pixabay

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