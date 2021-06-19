Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать общую линию относительно реакции на провокации Российской Федерации.

Об этом французский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.

Сначала Меркель заявила, что Россия является для ЕС большим вызовом, а также соседкой на континенте.

— Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как бы тяжело это не было, — отметила политик.

Макрон согласился с Меркель, добавив, что следует реагировать на провокации со стороны России.

— Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее (РФ — Ред.) провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию “требовательных” отношений с Россией, — заявил президент Франции.

Макрона стал первым зарубежным гостем, которого канцлер Германии в этом году приняла в своем ведомстве. Президент Франции в социальной сети Twitter опубликовал пост, что рад вернуться в Германию.

Ich freue mich, wieder in Deutschland zu sein. Beim letzten Treffen vor einem Jahr kamen wir mit der Initiative für einen EU-Wiederaufbauplan voran, der nun umgesetzt wird. Er wird unsere Wirtschaft verändern und entspricht den ökologischen und technologischen Herausforderungen. pic.twitter.com/BuPgHf9NrT — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2021

Саммит ЕС на уровне глав стран состоится 24-25 июня 2021 года. Вопрос отношений с Россией будет одним из главных на повестке дня. Ранее лидеры Германии и Франции нередко проводили консультации перед подобными важными саммитами ЕС, чтобы согласовать позиции.