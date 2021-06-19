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Факты / Мир / Мировые новости
Марія Степанюк |

Необходимо реагировать на провокации со стороны России — Макрон

Еммануель Макрон та Ангела Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать общую линию относительно реакции на провокации Российской Федерации.

Об этом французский лидер заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.

Сначала Меркель заявила, что Россия является для ЕС большим вызовом, а также соседкой на континенте.

— Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как бы тяжело это не было, — отметила политик.

Макрон согласился с Меркель, добавив, что следует реагировать на провокации со стороны России.

— Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее (РФ — Ред.) провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию “требовательных” отношений с Россией, — заявил президент Франции.

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Макрона стал первым зарубежным гостем, которого канцлер Германии в этом году приняла в своем ведомстве. Президент Франции в социальной сети Twitter опубликовал пост, что рад вернуться в Германию.

Саммит ЕС на уровне глав стран состоится 24-25 июня 2021 года. Вопрос отношений с Россией будет одним из главных на повестке дня. Ранее лидеры Германии и Франции нередко проводили консультации перед подобными важными саммитами ЕС, чтобы согласовать позиции.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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