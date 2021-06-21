Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон сегодня, 20 июня.

Антонов отсутствовал в столице США три месяца. Он был отозван для консультаций в Москву 17 марта после заявления американского президента Джо Байдена о том, что Путин — убийца в интервью американскому телеканалу ABC News. Но официальной причиной тогда назвали анализ отношений США и России.

Антонов прибыл в Вашингтон в 18:50 по Киеву в Нью-Йорк. Его встретили сотрудники посольства, которые провели посла в авто.

— С журналистами он не общался — сказал, что чувствует себя как телезвезда какая-то, вы меня смущаете, — передают росСМИ.

В Вашингтоне пока не сообщили о возвращении американского посла в Москву.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций против газопровода Северный поток-2. Об этом во время брифинга заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан.

Источник: росСМИ