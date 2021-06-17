В Женеве 16 июня состоялась встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Среди ряда вопросов, которые обсуждали лидеры, был и украинский. В частности Джо Байден заявил о нерушимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Представители украинских фракций отреагировали на встречу президентов, отметив ее положительные аспекты.

Так, народный депутат от Слуги народа, председатель Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что США не будут терпеть поведение России, которое нарушает нормы международного права.

— Оценивая переговоры в Женеве, можно с уверенностью сказать — никакой измены нет. В своем выступлении президент США дал понять, что Штаты не будут терпеть поведение России. В то же время выступление Путина свидетельствовало о том, что он не сделал для себя никаких выводов из встречи, — сказал Мережко.

По словам заместителя председателя фракции Голос Романа Костенко, встреча Байдена с Путиным показала, что Украина — важный партнер США. Поскольку американский президент продемонстрировал, насколько интересы Украины важнее, чем интересы других стран, нужно продолжать убеждать партнеров в том, что РФ является агрессором.

— До встречи у нас было по 20-30 обстрелов на Востоке, были погибшие. А накануне встречи — практически нет. Путин пытается показывать себя стабилизатором в регионе, мол, от меня зависит, спокойна ли ситуация. Поэтому мы не должны допустить, чтобы он навязал такое мнение Европе, — добавил он.

Сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко отметила: насколько конструктивным был разговор лидеров, будет понятно в течение нескольких следующих месяцев.

По ее словам, важно, что накануне состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, что свидетельствует о том, что формально принцип ничего об Украине без Украины соблюдается. Поэтому Европейская Солидарность приветствует непоколебимую позицию США по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

— Но бросилось в глаза, что на брифинге Байдена не упоминались конкретно Крым и Донбасс, хотя это был бы мощный сигнал миру о немедленном требовании их деоккупации со стороны агрессора. Также вызывает большое беспокойство публичное молчание относительно Северного потока-2, — добавила Геращенко.

Заместитель председателя партии Батькивщина Григорий Немыря отметил, что после встречи в Женеве между президентами США и России стороны остались на своих позициях по Украине:

— Главный месседж США после встречи в Женеве — Америка возвращается. По моему мнению, эта встреча может определить траекторию американско-российских отношений на следующие три с половиной года, — заявил он.

О чем говорили Байден и Путин

Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным проходили в полностью закрытом формате. Журналистов внутрь здания допустили лишь на время протокольной съемки.

Переговоры длились в общей сложности более трех с половиной часов и проходили в два раунда: сначала в узком составе, а после небольшого перерыва — с участием расширенных делегаций.

Что обсуждали Путин и Байден во время встречи — читайте в нашем материале.

Источник: Слуга народа, Батькивщина, Голос, Ирина Геращенко