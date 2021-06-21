Прировнять к свастике: Лукашенко решил признать бело-красно-белый флаг нацистским

Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко планирует признать бело-красно-белый флаг и лозунг Живе Беларусь нацистской символикой.

Соответствующий проект постановления белорусского МВД поддержал местный КГБ.

Если эта инициатива будет утверждена, использования символики, активно использовавшейся в ходе массовых протестов против режима Лукашенко, будет запрещена.

Согласно действующему законодательству, за такие действия может грозить штраф, или лишение свободы.

Ужесточение ответственности за митинги в Беларуси

В начале июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ужесточении наказания за проведение массовых мероприятий.

В частности, уголовная ответственность предусмотрена за участие и организацию протестов.

В то же время усиливается ответственность за участие и организацию групповых действий, якобы грубо нарушающих общественный порядок.