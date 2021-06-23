С 24 июня в Греции ослабляют некоторые карантинные ограничения. В частности, в туристической стране отменят обязательное ношение масок на улице.

О таком решении правительства сообщил заместитель министра гражданской обороны Греции Никос Хардалиас.

По его словам, требование относительно ношения масок будет оставаться только в многолюдный местах на открытом воздухе, а также в помещении.

Также с 28 июня, понедельника, в стране отменяют комендантский час.

В то же время в заведениях общественного питания, таких как рестораны и бары позволят находится за столом до 10 человек.

В то же время в банкетных залах, расположенных на улице, позволят находится до 300 человек.

Также изменения коснулись и некоторых баз отдыха возле моря. В частности, на греческих пляжах смогут находиться до 120 человек на 1 тыс. кв. м. Однако доступ к нему будут контролировать.

Источник: Ekathimerini