Пакет секторальных санкций против Беларуси приняли в ЕС — что он предусматривает

Совет Европейского Союза вводит новые санкции в отношении властей Республики Беларусь из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Также среди причин экономических санкций — нарушение прав человека и репрессии.

Новые экономические санкции ЕС в отношении Беларуси включают:

запрет прямой или косвенной продажи, поставки, передачи или экспорта кому-либо в Беларуси оборудование, технологии или программного обеспечения, предназначенного в основном для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи;

запрет экспорта товаров двойного назначения и технологий для военного использования структурам или органам Беларуси;

торговля нефтепродуктами и хлористым калием из Беларуси;

ограничения на экспорт табачных изделий в Беларусь;

ограничения на доступ к рынкам капитала в ЕС для Беларуси;

запрещено предоставление страхования белорусскому правительству и белорусским государственным органам и учреждениям.

Также говорится о том, что Европейский инвестиционный банк прекратит любые выплаты или выплаты по любым действующим соглашениям по проектам в государственном секторе и любых контрактах на оказание технической помощи.

Государства-члены также должны будут принять меры для ограничения участия в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых они являются.

На прошлой неделе ЕС принял четвертый пакет санкций против белорусских властей после выборов президента Беларуси в августе 2020 года.

К ограниченного списка вошли 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены. Также санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, ввели США, Канада и Великобритания.

Источник: The Council of the European Union