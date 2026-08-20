Ложные вызовы экстренных служб отвлекают ресурсы от реальных чрезвычайных ситуаций, что может стоить кому-то жизни. За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Факты ICTV узнавали, какой штраф за ложный вызов полиции в Украине.

Какой штраф за ложный вызов полиции

Как напомнили в патрульной полиции, заведомо ложный вызов полиции, спасателей или медиков — это серьезное нарушение закона. Независимо от мотивов, последствия могут быть значительными как для общества, так и для нарушителей.

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Ответственность предусмотрена законом:

Статья 183 КУоАП — штраф от 850 до 3 400 грн за заведомо ложный вызов спецслужб.

За повторное нарушение, предусмотрен штраф в размере 3 400 грн.

Важно отметить, что кроме административной ответственности, за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины.

Граждан призывают ответственно пользоваться экстренными номерами, ведь их безосновательная работа может помешать спасению тех, кто действительно нуждается в помощи.

Как определяется размер штрафа за ложный вызов полиции

Размер штрафа зависит от нескольких факторов:

Если лицо уже осуществляло ложный вызов, то сумма штрафа за ложный вызов полиции может возрасти.

Если фальшивый вызов нанес материальный или моральный ущерб, сумма штрафа может достигать 3 400 грн.

грн. Обстоятельства дела — например, умышленные действия или использование ложной информации для получения выгоды.

Правоохранители отмечают: совместные усилия всех граждан помогут сохранить безопасность и порядок в обществе.

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