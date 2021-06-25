На саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 24-25 июня, лидеры стран Евросоюза продлили до января 2022 года экономические санкции против России, введенные в 2014-ом в связи с аннексией Крыма.

Об этом решении сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

– Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна сделать все возможное для обеспечения полного выполнения Минских соглашений, – отметил европолитик.

Мишель добавил, что ЕС будет искать новые форматы диалога с Россией.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles. We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements. We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5 — Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021

В МИД Украины приветствовали это решение лидеров Евросоюза.

— Как сторона конфликта РФ должна неуклонно выполнить Минские договоренности и обеспечить отвод войск от границ Украины и с временно оккупированного Крыма, — написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в Twitter.

Вітаю політичне рішення Європ.Ради подовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року. Як сторона конфлікту Російська Федерація повинна неухильно виконати Мінські домовленості та забезпечити відведення військ від кордонів України і з тимчасово окупованого Криму — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 25, 2021