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Факты / Мир / Мировые новости
Валентина Летяк |

ЕС продлил экономические санкции против РФ в связи с аннексией Крыма

санкції

На саммите ЕС, который прошел в Брюсселе 24-25 июня, лидеры стран Евросоюза продлили до января 2022 года экономические санкции против России, введенные в 2014-ом в связи с аннексией Крыма.

Об этом решении сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

– Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна сделать все возможное для обеспечения полного выполнения Минских соглашений, – отметил европолитик.

Мишель добавил, что ЕС будет искать новые форматы диалога с Россией.

В МИД Украины приветствовали это решение лидеров Евросоюза.

— Как сторона конфликта РФ должна неуклонно выполнить Минские договоренности и обеспечить отвод войск от границ Украины и с временно оккупированного Крыма, — написала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар в Twitter.

 

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Фото: Dreamstime

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