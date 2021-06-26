Оборудование новых палат для больных Covid-19 происходит в Мексике.

На фоне роста числа зараженных правительственный Мексиканский институт социального обеспечения указал, что в штате Новая Калифорния обустроят две палаты на 30 и 40 коек.

Накануне временные помещения для больных Covid-19 перепрофилировали под обычные, так как число зараженных коронавирусом снизилось.

По сравнению с прошлой неделей, сейчас в Мексике зафиксировали на 14% больше больных. Количество занятых коек в стране остается на уровне около 17%, но в некоторых штатах их гораздо больше.

В Мексике зарегистрировано более 232 тыс. смертей от Covid-19, однако по оценкам правительства, реальное число жертв болезни составляет около 360 тыс. человек.

В стране вакцинировались 42 800 000 человек из 126 млн.

Израиль готовится к новой волне пандемии из-за штамма Дельта и вводит штрафы в размере около 5 тыс. шекелей для граждан, которые отправляются путешествовать в одну или несколько из шести запрещенных стран. В этом списке числится и Мексика.

Источник: Associated Press