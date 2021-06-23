Израиль готовится к новой волне пандемии из-за штамма Дельта

Несмотря на то, что Израиль является наиболее вакцинированной страной мира, за последние дни резко возросло количество новых случаев коронавируса. Поэтому правительство не исключает возможности новой волны пандемии, вызванной штаммом Дельта.

Об этом заявил новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

По его словам, виноваты в распространении нового штамма туристы, которые не соблюдают правила безопасности, поэтому ввели новые ограничения, чтобы остановить распространение инфекции.

В частности, ожидается введение штрафов в размере около 5 тыс. шекелей для тех, кто путешествует в шесть запрещенных стран — Россия, Индия, Мексика, Бразилия, Аргентина и Южная Африка, где наблюдаются значительные вспышки.

Кроме того, в Израиле оказались наиболее уязвимыми дети и подростки, поскольку их еще не вакцинировали.

Поэтому правительство объявило о начале вакцинации детей от 12 до 15 лет.

Беннет также призвал население носить маски в помещении.

Открытие границ Израиля для вакцинированных туристов

С 1 июля Израиль открывает границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов.

Также въезд в страну будет доступен детям до 6 лет, чьи родители выполнили все соответствующие требования.

А те, кто собирается посетить Израиль, но не имеют двух прививок, должны пройти карантин.

Источник: Times of Israel