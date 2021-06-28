Совет ЕС дал согласие на подписание соглашения об открытом небе с Украиной

Совет Европейского Союза дал согласие на подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Согласно пресс-релизу на сайте Совета ЕС, одновременно одобряется подписание подобных соглашений с Арменией, Тунисом и Катаром.

Эти соглашения смогут открыть рынок воздушного транспорта, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. Также они будут способствовать развитию туризма, а также экономической и социальной сфер.

В то же время эти соглашения привяжут четыре страны к внутреннему авиационному рынку Евросоюза, поскольку будут внедряться авиационные стандарты и правила ЕС.

Соглашение с Катаром откроет авиационный рынок государства наравне с 27 странами-членами ЕС, поскольку будут модернизироваться все правила и стандарты.

Соглашения планируют подписать осенью 2021 года. После этого каждый документ должны ратифицировать все государства-члены ЕС, Евросоюз и другая сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Совету Евросоюза за принятие соглашения о совместном авиапространстве. Глава государства отметил, что этот документ предоставит дополнительные возможности для украинцев.

Среди них — возможность получения дешевых билетов и расширение географии путешествий. Зеленский отметил, что этот шаг станет еще одним на пути к вхождению Украины в единое европейское пространство.