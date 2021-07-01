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Вікторія Гірко |

Граждане еще 10 стран могут въезжать в ЕС — кто попал в перечень

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Европейский Союз решил разрешить въезд на свою территорию гражданам еще из 10 стран. Пока Украины в этом списке нет.

Новичками в перечне стали Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Иордания, Черногория, Катар, Республика Молдова, Саудовская Аравия.

В целом въезд в ЕС отрыт для граждан 24 стран. В список попали:

  • Албания;
  • Армения;
  • Австралия;
  • Азербайджан;
  • Босния и Герцеговина;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Канада;
  • Израиль;
  • Япония;
  • Иордания;
  • Ливан;
  • Черногория;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Республика Молдова;
  • Республика Северная Македония;
  • Руанда;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

1 июля СМИ сообщили, что в Европейском Союзе семь стран разрешили въезд на свою территорию туристам, которые вакцинировались индийским препаратом Covishield производства AstraZeneca.

По информации издания, две страны, которые не входят в ЕС — Исландия и Швейцария — также разрешили путешествовать вакцинированным этим препаратом людям в своих странах.

Источник: Совет Европы

Фото: Depositphotos

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