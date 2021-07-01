Граждане еще 10 стран могут въезжать в ЕС — кто попал в перечень

Европейский Союз решил разрешить въезд на свою территорию гражданам еще из 10 стран. Пока Украины в этом списке нет.

Новичками в перечне стали Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Иордания, Черногория, Катар, Республика Молдова, Саудовская Аравия.

В целом въезд в ЕС отрыт для граждан 24 стран. В список попали:

Албания;

Армения;

Австралия;

Азербайджан;

Босния и Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Израиль;

Япония;

Иордания;

Ливан;

Черногория;

Новая Зеландия;

Катар;

Республика Молдова;

Республика Северная Македония;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Сингапур;

Южная Корея;

Таиланд;

Соединенные Штаты Америки;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

1 июля СМИ сообщили, что в Европейском Союзе семь стран разрешили въезд на свою территорию туристам, которые вакцинировались индийским препаратом Covishield производства AstraZeneca.

По информации издания, две страны, которые не входят в ЕС — Исландия и Швейцария — также разрешили путешествовать вакцинированным этим препаратом людям в своих странах.

Источник: Совет Европы