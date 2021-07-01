Граждане еще 10 стран могут въезжать в ЕС — кто попал в перечень

Европейский Союз решил разрешить въезд на свою территорию гражданам еще из 10 стран. Пока Украины в этом списке нет.
Новичками в перечне стали Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Канада, Иордания, Черногория, Катар, Республика Молдова, Саудовская Аравия.
В целом въезд в ЕС отрыт для граждан 24 стран. В список попали:
- Албания;
- Армения;
- Австралия;
- Азербайджан;
- Босния и Герцеговина;
- Бруней-Даруссалам;
- Канада;
- Израиль;
- Япония;
- Иордания;
- Ливан;
- Черногория;
- Новая Зеландия;
- Катар;
- Республика Молдова;
- Республика Северная Македония;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Сербия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Соединенные Штаты Америки;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
1 июля СМИ сообщили, что в Европейском Союзе семь стран разрешили въезд на свою территорию туристам, которые вакцинировались индийским препаратом Covishield производства AstraZeneca.
По информации издания, две страны, которые не входят в ЕС — Исландия и Швейцария — также разрешили путешествовать вакцинированным этим препаратом людям в своих странах.
Источник: Совет Европы