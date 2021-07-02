Американские военные передали афганской стороне наибольшую авиабазу Баграм. Это означает, что большинство из 2,5-3,5 тыс. американских военных покинули Афганистан.

Войска США использовали базу Баграм, расположенную в 60 км от Кабула, в течение почти двух десятилетий.

Накануне и.о. министра обороны Афганистана Бисмиллах Мухаммад в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудил стратегическое и военное сотрудничество между двумя странами.

— Министр обороны США высоко оценил активную и заметную роль афганских сил обороны и безопасности в борьбе с терроризмом, отметив, что США привержены долгосрочному сотрудничеству с афганскими силами обороны и безопасности в областях финансирования, оборудования и профессиональной подготовки, — говорилось в сообщении пресс-центра оборонного ведомства Афганистана.

Мухаммад поблагодарил Соединенные Штаты за их постоянное сотрудничество с народом и правительством Афганистана в финансировании, оснащении и обучении сил обороны и безопасности, особенно в оснащении и увеличении количества самолетов афганских ВВС.

Читайте Украина вывела своих военных из Афганистана

Пентагон начал вывод восьми батарей ракетной системы Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии.

Источник: TOLOnews