Администрация Байдена сокращает противоракетные системы США на Ближнем Востоке в рамках переориентации американской военной стратегии.

Пентагон начал вывод восьми батарей ракетной системы Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Выводят также систему THAAD, которая предназначена для защиты от ракет средней дальности на большой высоте и находится в настоящее время в Саудовской Аравии.

За основу взяли смену стратегии — теперь США сосредотачиваются на вызовах со стороны России и Китая, сообщают СМИ.

По оценкам издания The Wall Street Journal, это также демонстрирует уверенность стратегов Пентагона в том, что напряженность в отношениях с Ираном ослабла с тех пор, как президент Джо Байден решил вступить в переговоры с Тегераном по ядерной сделке.

The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Пентагоне, пишет, что вывод части противоракетных систем с Ближнего Востока является перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами, часть остается в Ираке и Сирии.

Сокращение американского присутствия в регионе совпадает с решением Байдена о выводе войск из Афганистана.

Министр обороны США Ллойд Остин проинформировал о планах Вашингтона по выводу систем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

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