Самый масштабный мировой эксперимент четырехдневной рабочей недели и сокращения рабочего времени в Исландии оказался успешным. Теперь эксперимент проведут в Великобритании.

Исследование проходило на протяжении пяти лет и охватило более 2 500 человек, или 1% всех работников страны.

Первое исследование сокращенной рабочей недели организовал горсовет столицы Исландии.

В течение 2014-2019 годов социальные работники и воспитатели работали 35 часов в неделю вместо 40.

Второе исследование, которое было организовано уже правительством Исландии, охватило 440 госслужащих.

Среди людей были офисные работники, а также те, кто трудился по плавающему графику. Им также урезали рабочее время. В обоих случаях работникам оставили их зарплату без изменений.

В итоге, сокращение рабочей недели не привело к падению производительности или овертаймам.

Участники эксперимента имели больший стимул рационально планировать свое время и улучшать взаимодействие с коллегами.

Также работники заметили улучшение самочувствия: они реже испытывали стресс и выгорание, а также чаще чувствовали себя счастливыми и позитивными. Освободившееся время они тратили на занятия спортом и социализацию.

Исследователи мозговых центров Autonomy в Британии и Ассоциации сбалансированной демократии в Исландии заявили, что оба эксперимента четырехдневной рабочей оказались чрезвычайно успешными.

— Это свидетельствует о том, что сфера государственных услуг имеет все шансы стать первопроходцем идеи сокращения рабочего времени. Другие государства могут поучиться этому, — говорит руководитель исследований Autonomy Уилл Строндж.

Одной из причин этого является также сила профсоюзного движения в Исландии, которое добилось сокращения рабочего времени для 86% работников в стране.

В среднем исландец работает 1435 часов в год — это 10-е место с конца по количеству проведенного за работой времени среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

Исландия — не единственная страна, где идея четырехдневной рабочей недели обсуждается на правительственном уровне.

В Испании осенью 2021-го стартует соответствующий трехлетний проект, на который власти выделят €50 млн.

Эксперимент повторят и в Великобритании. И хотя существуют опасения, что сокращение рабочего времени может привести к уменьшению производительности, результаты исследований в Исландии и Новой Зеландии доказывают обратное.

К примеру, недавний эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, проведенный компанией Perpetual Guardian в Новой Зеландии, где заработную плату оставили неизменной, показал, что сотрудники стали меньше нервничать, производительность их труда возросла, а затраты компании на электроэнергию сократились.

Правда, некоторые сотрудники жаловались на то, что в дополнительный выходной скучали по коллегам и работе. И все же компания решила запустить сокращенную рабочую неделю.

Источник: The Independent