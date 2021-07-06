Правительство Норвегии приняло решение отложить финальный этап отмены карантинных ограничений и возвращения к привычному ритму жизни как минимум до конца июля — начала августа.

Об этом во время пресс-конференции сообщила премьер-министр страны Эрна Солберг.

— Есть риски, что штамм Дельта вызовет четвертую волну инфекции, в том числе среди непривитых лиц, а также тех, кто получил лишь одну дозу или принадлежит к уязвимым группам, — объяснила Солберг.

В общем норвежские власти имеют четырехступенчатую стратегию смягчения ограничений против коронавируса.

По словам Эрни, четвертая фаза должна была стать последним этапом в плане правительства.

Однако власти все же ослабят некоторые ограничительные меры. В частности, с 8 июля количество людей, которых будут допускать на массовые мероприятия при наличии сертификата о вакцинации, будет увеличена с 5 до 7 тыс.

Кроме того, отменят ограничения для граждан на прием гостей после полуночи.

Как отметила Солберг, правительство решило подождать и посмотреть, как штамм Дельта влияет на ситуацию с заражением.

Источник: The Local