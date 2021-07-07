Белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич впервые вышел на связь в соцсетях после своего задержания в Минске. Оппозиционер на новой Twitter-странице выложил видеообращение, в котором пообещал всегда быть на связи.

— Здравствуйте, друзья. Это мой новый Twitter. Потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете, — сказал Протасевич.

По словам журналиста, он теперь будет всегда на связи. Поэтому каждый может в любой момент написать ему или что-нибудь прокомментировать.

— Я постараюсь максимально быстро на это ответить, — добавил он.

Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? 🙂 pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Сейчас Роман Протасевич находится под домашним арестом.

По данным издания Tut.by, в Беларуси это означает изоляцию от общества. Поэтому обычно в таких случаях ограничивают общение, чтобы избежать обмена информацией по уголовному делу.

Задержание Романа Протасевича

В мае рейс Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за якобы заминирования самолета.

Среди пассажиров рейса был оппозиционер и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.

После посадки самолета, их сразу арестовали, а 3 июня Роман дал якобы добровольное интервью белорусскому телеканалу, в котором заявил, в частности об уважении к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

25 июня родители задержанных сообщили, что Романа и Софию перевели под домашний арест из следственного изолятора.

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Источник: Tut.by