Трамп готовит коллективный иск против Facebook, Twitter и Google

45-й президент США Дональд Трамп готовит масштабный иск против корпораций Facebook, Twitter и Google.

Об этом политик заявил во время выступления в своем гольф-клубе 7 июля.

Коллективный иск против крупных технологических гигантов Facebook, Google и Twitter также будет касаться их генеральных директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичая и Джека Дорси.

— Мы требуем прекратить запрет на теневые блокировки пользователей, прекратить замалчивание и так называемую cancell culture (культура “отмены” — Ред.), которые вы так хорошо знаете, — заявил Дональд Трамп.

Представители руководства Facebook, Twitter и Google пока не комментировали будущие судебные разбирательства.

Блокировка официальных страниц Трампа

Через два дня после беспорядков в здании Конгресса США официальная страница президента Дональда Трампа в Twitter была заблокирована.

Руководство соцсети объяснило такой беспрецедентный шаг “призывами к насилию”, что спровоцировали столкновения в Вашингтоне накануне инаугурации президента.

Отметим, что эти же обвинения стали поводом к объявлению импичмента Дональду Трампу, провалившегося после того, как сенаторы поддержали позицию президента.

В то же время Facebook также заблокировал страницы Трампа на своих платформах.

Изначально такая санкция должна была действовать до конца его президентства, но затем наблюдательный совет корпорации решил, что восстановит доступ к страницам Дональда Трампа не ранее 2023 года.

После таких заявлений Трамп обвинил Facebook в цензуре и замалчиванию” своей политической деятельности.