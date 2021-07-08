Тропический шторм Эльза обрушился на побережье Мексиканского залива Флориды (штата США). Сильный ветер и дождь повредили несколько объектов и кемпинг базы Военно-морских сил США в Джорджии.

По меньшей мере один человек умер во время шторма. По словам представителей правительства, сильный дождь и ветер повалили дерево на две машины.

В настоящее время непогода нарушила электроснабжение на территории штата, повредила инфраструктуру и уничтожила посевы.

По данным СМИ, также не менее трех человек погибли в Карибском бассейне до того, как шторм обрушился на Флориду.

Синоптики прогнозируют, что тропический шторм Эльза движется на северо-восток со скоростью почти 26 км в час.

В ближайшее время в штат Флорида может снова вернуться сильный дождь, который, по данным синоптиков, может привести к наводнению в нескольких городах.

Источник: CBC News