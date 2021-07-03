Ураган Эльза надвигается на Флориду в США

В Атлантическом океане сформировался ураган Эльза, он уже достиг Гаити и Доминиканской Республики.

Специалисты утверждают, что ураган правляется на Кубу и американскую Флориду.

Пока речь идет об урагане первой категории из пяти, максимальная скорость ветра которого составляет около 130 км в час.

На Гаити предупредили население о надвигающемся урагане в социальных сетях, власти призвали людей покинуть прибрежные территории в целях безопасности. Там ожидают ураган уже в эти часы, во второй половине 3 июля.

В настоящее время он повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру, уничтожил посевы.

Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких государствах Карибского бассейна — на островных Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах, которые до сих пор пытаются оправиться после извержений вулканов в апреле.

Предупреждение о надвигающемся урагане также выпустили власти Ямайки, Доминиканы и в нескольких кубинских провинциях.

На Доминикане власть организовала более 2,4 тыс. Убежища для людей накануне урагана, там ожидают мощные ливни и не исключают наводнений.

Источник: Associated Press

Фото: Associated Press