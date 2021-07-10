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Софія Зінов'єва |

Байден встретится с Меркель — Белый дом назвал дату и тему разговора

Байден встретится с Меркель — Белый дом назвал дату и тему разговора

15 июля 2021 года президент Соединенных Штатов Джо Байден примет в Белом доме немецкого канцлера Ангелу Меркель.

Лидеры обсудят ряд важных вопросов, среди которых и строительство газопровода Северный поток-2, сообщает секретарь Белого дома Джен Псаки.

— В четверг президент примет в Белом доме канцлера Германии Ангелу Меркель с официальным визитом, — сказала пресс-секретарь на брифинге 9 июля.

Незадолго до встречи Джо Байдена с Ангелой Меркель в Берлин с официальным визитом к канцлеру прилетит президент Украины Владимир Зеленский.

12 июля в 20.00 по Киеву он будет ужинать с Меркель в Федеральной канцелярии.

Лидеры обсудят вопросы войны на Донбассе, деоккупации Крыму и главное — строительство Северного потока-2.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский везет в Германию аргументы об опасности газопровода.

Подробнее о встрече Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

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