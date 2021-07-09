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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Зеленський везе до Німеччини аргументи про небезпеку Північного потоку-2 – Никифоров

Володимир Зеленський на прес-конференції

У ході візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський планує представити переконливі аргументи стосовно важливості припинення будівництва газогону Північний потік-2.

Про це заявив новоспечений прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров на своєму першому брифінгу.

– Він везе аргументи, які мають переконати у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і європейським країнам, – сказав Никифоров.

Окрім газогону, лідери говоритимуть про вирішення конфлікту на Донбасі, роль Німеччини у Нормандському форматі, енергетичну безпеку та деокупацію Криму

– Звичайно ж, ми очікуємо представлення Німеччини на високому рівні на Кримській платформі, – розповів прес-секретар.

Розмова йтиме і про реформування вугільної промисловості в Україні та економічне співробітництво, зазначив Никифоров.

Зустріч Зеленського і Меркель

12 липня відбудеться зустріч Ангели Меркель та Володимира Зеленського у Берліні.

На 20.00 за київським часом запланована спільна вечеря у Федеральній канцелярії.

Деталі про зустріч з Меркель, читайте на Фактах ICTV.

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