У ході візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський планує представити переконливі аргументи стосовно важливості припинення будівництва газогону Північний потік-2.
Про це заявив новоспечений прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров на своєму першому брифінгу.
– Він везе аргументи, які мають переконати у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і європейським країнам, – сказав Никифоров.
Окрім газогону, лідери говоритимуть про вирішення конфлікту на Донбасі, роль Німеччини у Нормандському форматі, енергетичну безпеку та деокупацію Криму
– Звичайно ж, ми очікуємо представлення Німеччини на високому рівні на Кримській платформі, – розповів прес-секретар.
Розмова йтиме і про реформування вугільної промисловості в Україні та економічне співробітництво, зазначив Никифоров.
Зустріч Зеленського і Меркель
12 липня відбудеться зустріч Ангели Меркель та Володимира Зеленського у Берліні.
На 20.00 за київським часом запланована спільна вечеря у Федеральній канцелярії.
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