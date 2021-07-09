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Анастасія Рогожінська |

Карантин и самоизоляция: в Израиле меняют правила въезда

карантин у Ізраїлі

С 16 июля все граждане Израиля, возвращающиеся из-за границы, в частности переболевшие и вакцинированные, обязательно должны самоизолироваться на 24 часа или до получения результатов теста на коронавирус.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Также израильтяне, возвращающиеся на родину из стран, в отношении которых сделано серьезное предупреждение, должны пойти на полный карантин.

В перечень стран, в отношении которых сделано серьезное предупреждение входят: ОАЭ, Сейшельские острова, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Тунис, Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

Эти государства могут попасть в список стран с повышенным риском заражения в случае ухудшения ситуации с Covid-заболеваемостью.

Если страны попадут в этот список, то гражданам Израиля запретят к ним выезжать.

В то же время лица, приезжающие в Израиль из вышеупомянутых стран, в частности переболевшие и вакцинированные, должны пойти на карантин также.

Источник: detaly.co.il

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