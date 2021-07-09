С 16 июля все граждане Израиля, возвращающиеся из-за границы, в частности переболевшие и вакцинированные, обязательно должны самоизолироваться на 24 часа или до получения результатов теста на коронавирус.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Также израильтяне, возвращающиеся на родину из стран, в отношении которых сделано серьезное предупреждение, должны пойти на полный карантин.
В перечень стран, в отношении которых сделано серьезное предупреждение входят: ОАЭ, Сейшельские острова, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан, Тунис, Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.
Эти государства могут попасть в список стран с повышенным риском заражения в случае ухудшения ситуации с Covid-заболеваемостью.
Если страны попадут в этот список, то гражданам Израиля запретят к ним выезжать.
В то же время лица, приезжающие в Израиль из вышеупомянутых стран, в частности переболевшие и вакцинированные, должны пойти на карантин также.
Источник: detaly.co.il