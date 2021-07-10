Первая леди Гаити впервые публично выступила после убийства мужа

Первая леди Гаити Мартин Моиз впервые выступила перед жителями страны после убийства ее супруга, президента Жовенеля Моиза.

MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE — Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021

Она напомнила, что прожила в браке с мужем 25 лет и она никогда не перестанет его оплакивать.

— Домой к президенту послали наемников, чтобы убить его и всю его семью. Это произошло, потому что он хотел дать народу воду, дороги, провести референдум, а затем и выборы, — сказала Моиз.

Она также призвала жителей страны не позволить приемникам ее мужа сбить Гаити с курса, не дав, таким образом, уничтожить его мечту.

Кроме того, первая леди призвала правоохранительные органы найти тех, кто совершил и заказал убийство президента.