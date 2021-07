Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Молдовы Майю Санду с победой ее партии Действие и солидарность на парламентских выборах.

Зеленский обратился к Санду со своей официальной страницы в Twitter.

— Искренне поздравляю коллегу — президента Молдовы Майю Санду — с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности, партии Действие и солидарность, на парламентских выборах, — написал Зеленский.

Congratulations to my colleague President of???????? @SanduMaiaMD on a convincing victory of democratic pro-European political forces, in particular the PAS party, in the parliamentary elections! This is an important step for a friendly ???????? on the path of reforms & European aspirations! pic.twitter.com/y2yAjlsVIy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2021

Президент Украины добавил, что победа партии Действие и солидарность — очень важный шаг Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений.

11 июля президентская партия Действие и солидарность получила рекордное монобольшинство на досрочных парламентских выборах в Молдове.