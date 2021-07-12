11 июля президентская партия Действие и солидарность получила рекордное монобольшинство на досрочных парламентских выборах в Молдове.

Партия Майи Санду (PAS), по данным ЦИК, набрала 52,80%, а ее главным конкурентом стал блок Партий коммунистов и социалистов, который получил менее 30% голосов.

Последней в парламент проходит партия Шор, едва преодолев порог (5,74%).

Факты ICTV разобрались в причинах такой убедительной победы партии Санду и поражения пророссийской силы и узнали, как это может повлиять на ситуацию в Украине.

Политический эксперт Олег Пономарь настроен очень оптимистично, так как подавляющее большинство теперь имеет проевропейская сила, которая может сформировать коалицию в парламенте.

— Результаты выборов в соседней Молдове даже более, чем прекрасные, — рассказывает аналитик.

Олег Пономарь отметил, что такого поражения пророссийские силы не испытывали с момента распада Советского Союза.

— То есть, пропутинцы пролетели со свистом, чего не случалось с момента распада СССР. Прекрасный и вдохновляющий пример для Украины! — говорит наш эксперт.

Политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также уверен, что эти результаты свидетельствуют о том, что Молдова окончательно определилась с европейским вектором своей политики.

— Жители Молдовы все больше хотят дистанцироваться от России, от “русского мира”, от этой пропаганды о безальтернативности дружбы с РФ, которые много лет навязывались коммунистами, — сказал эксперт.

По мнению Мусиенко, это очень хороший сигнал для Украины, так как у нас есть еще один союзник, который исповедует европейские ценности и выступает за дружбу с Украиной в объединенной Европе.

— Если бы коммунисты в дальнейшем удерживали власть, это свидетельствовало бы о еще большей интеграции Молдовы с Россией, что создавало бы для нас вызовы безопасности, — отмечает политолог.

Про хорошие для Украины результаты свидетельствует и реакция украинского президента Владимира Зеленского.

Он радостно приветствовал Майю Санду с победой ее партии Действие и солидарность на досрочных парламентских выборах и назвал это важным шагом Молдовы на пути реформ и европейских стремлений.

— Поздравляю мою коллегу президента Молдовы Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии ПАС, на парламентских выборах, — написал президент.

Конечно, такое поражение блока Партий коммунистов и социалистов не может остаться без внимания России, которая фактически теряет рычаги информационного влияния.

Однако Александр Мусиенко заявляет, что хотя попытки дестабилизировать ситуацию со стороны РФ будут, реально сделать что-то ей будет очень трудно.

— Попытки дестабилизировать со стороны РФ будут. Но, учитывая такую ​​поддержку народом Молдовы фактически проевропейского вектора развития, России трудно что-то изменить. Хотя определенные попытки дестабилизации возможны, — рассказывает политолог.

Фото: Майя Санду