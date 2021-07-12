В Грузии, в самом центре Тбилиси, на протесты против власти вышли тысячи людей. Это представители СМИ, политики, гражданские активисты и простые граждане.

Они требуют отставки правительства, после инцидента со смертью телеоператора компании Пирвели Лексо Лашкарава, жестоко избитого 5 июля.

Протестующие заявили, что дают чиновникам времени до полудня 12 июля.

— Мы дали власти срок до 12:00 завтрашнего дня. Для нас приемлемо одно-единственное решение: отставка всего состава правительства во главе с премьером Гарибашвили и отставка главы Службы государственной безопасности Лилуашвили.

Акция протеста транслировалась в течение четырех часов в прямом эфире. Митингующие уверяют, что будут выходить на ежедневные протесты, если власть не выполнит их требование.

В знак солидарности, протесты прошли и в других грузинских городах, в частности в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави и Ахалцихе.

Смерть журналиста в Грузии

5 июля журналист Лексо Лашкарава подвергся нападению радикально настроенных противников ЛГБТ-сообщества, когда освещал акцию протеста в поддержку ЛГБТ.

Оператора госпитализировали с серьезными травмами лица, из-за которых требовалось хирургическое вмешательство.

Несколько дней назад он выписался из лечебного учреждения, а 11 июля Лашкарава нашли мертвым в собственной квартире.

По предварительной версии правоохранителей, журналиста угрозами пытались заставить прекратить свою профессиональную деятельность.

Источник: Новости-Грузия

Фото: Новости-Грузия