В среду, 14 июля, Франция отмечает национальный праздник — День взятия Бастилии. Праздник знаменует ежегодные годовщины по случаю взятия крепости Бастилии 1789 года.

По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устраивают военные парады и фейерверки. В торжествах принимают участие тысячи людей.

В этом году праздник открыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

День взятия Бастилии — история праздника

Бастилия — это крепость и гостюрьма под Парижем. Ее построили в 1382 году.

В XIV-XVII веках она была укреплением на подступах к столице, а тюрьмой — была исключительно для политических заключенных.

232 года назад, 14 июля 1789, повстанцы взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию. Это стало одной из самых знаковых событий Великой французской революции.

День взятия Бастилии — традиции празднования

Обычно в этот день устраивают масштабный парад — крупнейший в Западной Европе.

Такой парад проходит как правило на Елисейских полях с участием президента, гостей, конной стражи и военных самолетов.

Дороги в центре города перекрывают, а в городе усиленно дежурит полиция.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия отменили.

Но сейчас военные прошлись по главным улицам Парижа. В небе пролетели 73 самолета и вертолета, которые раскрасили его в цвета национального флага.

Между тем правоохранители тщательно проверяют участников мероприятия на наличие запрещенных предметов, а также на наличие свидетельства о вакцинации или отрицательного Сovid-теста.

Вечером неподалеку Эйфелевой башни устроят яркий фейерверк.

Правда, не всем посчастливилось попасть на парад. Допускали только полностью вакцинированных людей.