В Беларуси начались обыски у сотрудников правозащитного центра Весна.

В частности, сотрудники спецслужб пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу и правозащитнику Валентину Стефановичу.

Стало известно, что в 9 утра сотрудники Департамента финансовых расследований обыскивали и гродненского правозащитника Виктора Сазонова.

12 июля состоялись обыски у сотрудников гомельского портала Сильные новости, а днем ​​ранее — у бухгалтера издания.

13 июля Белорусская ассоциация журналистов сообщила о визите милиции в редакцию издания Могилевский регион и об обысках у издателя брестского журнала Бинокль.

На прошлой неделе в Беларуси обыскали редакции изданий Наша Нiва, Брестская газета, Intex-Press, Медия-Палессе, Информ-прогулка, Ганцавiцкi время.

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская неформально встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В одном из интервью она призналась, что виделась с ним на днях, когда украинский лидер находился в Литве.

Источник: Вясна/Правы чалавека ў Беларусі