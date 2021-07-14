В Беларуси начались обыски у сотрудников правозащитного центра Весна.
В частности, сотрудники спецслужб пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу и правозащитнику Валентину Стефановичу.
Стало известно, что в 9 утра сотрудники Департамента финансовых расследований обыскивали и гродненского правозащитника Виктора Сазонова.
12 июля состоялись обыски у сотрудников гомельского портала Сильные новости, а днем ранее — у бухгалтера издания.
13 июля Белорусская ассоциация журналистов сообщила о визите милиции в редакцию издания Могилевский регион и об обысках у издателя брестского журнала Бинокль.
На прошлой неделе в Беларуси обыскали редакции изданий Наша Нiва, Брестская газета, Intex-Press, Медия-Палессе, Информ-прогулка, Ганцавiцкi время.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская неформально встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В одном из интервью она призналась, что виделась с ним на днях, когда украинский лидер находился в Литве.
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