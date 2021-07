Хочу, чтобы биткоин дорожал: Маск и SpaceX не будут продавать криптовалюту

Основатель Тesla Илон Маск и компания SpaceX, учредителем которой он является, не планируют продавать биткоины, которыми владеют.

На конференции покриптовалюте The B Word бизнесмен сообщил, что заинтересован в подорожании биткоинов.

Кроме биткоинов, Маск владеет такой криптовалютой, как Ethereum и Dogecoin, а его компании — Tesla и SpaceX — исключительно биткоинами.

End of the clip … Watch @elonmusk ‘s smirk when he says he owns #Dogecoin … Of course!!! (Click for sound!!!) pic.twitter.com/wV58kDfh7B

