Хочу, чтобы биткоин дорожал: Маск и SpaceX не будут продавать криптовалюту

Основатель Тesla Илон Маск и компания SpaceX, учредителем которой он является, не планируют продавать биткоины, которыми владеют.

На конференции покриптовалюте The B Word бизнесмен сообщил, что заинтересован в подорожании биткоинов.

— Я хотел бы, чтобы биткоин дорожал. Если его цена будет снижаться, я буду терять деньги, — сказал он.

Кроме биткоинов, Маск владеет такой криптовалютой, как Ethereum и Dogecoin, а его компании — Tesla и SpaceX — исключительно биткоинами.

End of the clip … Watch @elonmusk ‘s smirk when he says he owns #Dogecoin … Of course!!! (Click for sound!!!) pic.twitter.com/wV58kDfh7B — WeTheDoge (@WeTheDoge1) July 21, 2021

— У меня есть биткоины, у Tesla есть биткоины, у SpaceX есть биткоины, — сказал он.

Весной 2021-го Tesla сообщала, что владеет биткоинами на сумму $1,3 млрд.

Маск регулярно пишет в Twitter о криптовалюте, курсы которой активно реагируют на его сообщения.

Так, мартовское заявление Маска о том, что за биткоины можно будет купить автомобили Tesla, привело к скачку курса криптовалюты.

А в мае он объявил, что его компания не будет принимать биткоины для оплаты автомобилей, поставив под сомнение чистоту источников электроэнергии для майнинга.

Маск также отметил, что Tesla вновь позволит покупателям расплачиваться криптовалютой, если процесс майнинга станет менее зависимым от ископаемых видов топлива.

Для этого, по его словам, нужно, чтобы не менее 50% электроэнергии, используемой для майнинга, была чистой.

— Кажется, майнинг биткоинов смещается к возобновляемым источникам энергии, — сказал Маск.

Он добавил, что гидроэнергетика, геотермальная и ядерная энергетика — все это хорошие источники для обеспечения майнинга.

Источник: The B Word