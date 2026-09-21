С августа российские войска реже применяют баллистические ракеты против Украины, при этом все чаще используют реактивные беспилотники.

Об изменении характера российских воздушных атак и возможных причинах этого пишет Bloomberg.

РФ может накапливать баллистические ракеты перед зимой

По данным Bloomberg, с августа российские войска заметно сократили использование баллистических ракет во время атак на Украину. Зато все большую роль в воздушных ударах играют реактивные беспилотники.

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Такое изменение не обязательно означает уменьшение ракетной угрозы. Издание предполагает, что Россия может приберегать часть запасов баллистических ракет для их дальнейшего массированного применения.

Одной из возможных целей таких ударов зимой могут стать объекты украинской энергетики. Балистические ракеты способны наносить значительный ущерб инфраструктуре, а их перехват по-прежнему остается сложной задачей для противовоздушной обороны.

Особое значение для Украины в этом контексте имеют системы Patriot и запас ракет-перехватчиков к ним. Bloomberg обращает внимание на их нехватку, ведь именно Patriot — одно из ключевых средств противодействия российским баллистическим ракетам. Проблема ограниченных запасов таких перехватчиков поднималась и раньше.

Таким образом, нынешнее сокращение количества баллистических ударов Bloomberg рассматривает как возможную подготовку России к новому этапу атак в холодное время года, когда нагрузка на украинскую энергосистему растет.

В то же время Россия работает над увеличением собственных возможностей по производству беспилотников. Как ранее писал Politico, Росатом расширяет завод Алабуга-Волокно в Татарстане.

Новые мощности должны обеспечить дополнительное производство до 500 тонн углеродного волокна в год. По оценке эксперта по вооружениям Дэвида Олбрайта, такого объема материала может хватить примерно на 28 тыс. дополнительных ударных дронов Shahed/Герань ежегодно.