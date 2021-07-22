Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский раскритиковал соглашение США и Германии, назвал ситуацию вокруг строительства Северного потока-2 победой Российской Федерации.

Об этом чиновник заявил в эфире польского радио. По его словам, благодаря построенной инфраструктуре Россия будет получать экономическую выгоду.

В частности, РФ будет иметь возможность влиять на европейский рынок газа, что будет приносить дополнительный доход в бюджет Российской Федерации.

Политик отметил, что своей позицией относительно газопровода Германия нарушает европейскую солидарность.

США и Германия пришли к соглашению относительно запуска Северного потока-2. К тому же Германия обязуется принимать меры на национальном и европейском уровнях, если РФ усилит агрессию против украинского государства.

К примеру, страна может поддержать введение санкций против Российской Федерации относительно экспортных возможностей в энергетическом секторе.

Источник: Polskie Radio