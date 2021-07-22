Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский раскритиковал соглашение США и Германии, назвал ситуацию вокруг строительства Северного потока-2 победой Российской Федерации.
Об этом чиновник заявил в эфире польского радио. По его словам, благодаря построенной инфраструктуре Россия будет получать экономическую выгоду.
В частности, РФ будет иметь возможность влиять на европейский рынок газа, что будет приносить дополнительный доход в бюджет Российской Федерации.
Политик отметил, что своей позицией относительно газопровода Германия нарушает европейскую солидарность.
США и Германия пришли к соглашению относительно запуска Северного потока-2. К тому же Германия обязуется принимать меры на национальном и европейском уровнях, если РФ усилит агрессию против украинского государства.
К примеру, страна может поддержать введение санкций против Российской Федерации относительно экспортных возможностей в энергетическом секторе.
Источник: Polskie Radio